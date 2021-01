Stamattina, il Primo Cittadino fioranese Francesco Tosi ha fatto visita alle scuole elementari “Guidotti” in occasione della Giornata della Memoria. I bambini hanno così potuto presentare il loro progetto e conversare con il Sindaco della loro città, oltreché con l’Assessore all’Istruzione Luca Busani.

Gli alunni delle classi quarte hanno lavorato sul tema della Memoria, realizzando immagini simboli e pensieri sulla persecuzione degli Ebrei, sul valore dell’amicizia nella diversità e contro l’odio razziale. Ne sono scaturite numerose, colorate e particolari “scatole della memoria”, che sono state appese ai rami di due alberi nei pressi dell’istituto; le scatole rappresentano “contenitori” di ricordi, mentre l’albero simboleggia la vita. Uno degli alunni ha anche recitato, in presenza di Tosi e Busani, la poesia di Lucia Falbo “Il guaio di chi perde la memoria”.

“Quando la scuola – afferma il Sindaco Tosi – si occupa dei disastri compiuti dall’uomo nella storia, educando ai principi di rispetto della persona e della vita, dell’uguaglianza e della libertà, assolve alla sua funzione più alta. Uno studente potrebbe essere diligentissimo, ma se non sa come comportarsi e non conosce la responsabilità verso gli altri, allora la scuola per lui è stata inutile, e ha fallito. Ho detto ai bambini che dovranno abituarsi a distinguere il vero dal falso e il bene dal male; ho ricordato che oggi qualche dissennato addirittura nega la realtà storica dell’Olocausto, per cui nella vita si può incontrare di tutto, ma proprio per questo bisogna essere preparati e fermi sui principi che regolano una pacifica convivenza umana”.