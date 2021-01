Lo scorso lunedì, in Via Secchi a Bibbiano, una ditta esterna che posa fibre ottiche ha danneggiato una tubazione dell’acquedotto del diametro di 80 mm mentre eseguiva decine di metri di TOC (posa teleguidata orizzontale controllata). A causa della gravità del danno riportato dalla condotta, é stato deciso di isolare la tubazione in quella tratta per poi riposarla nuova successivamente, alimentando gli utenti serviti tramite una derivazione secondaria, in grado tuttavia di servire la zona a pressione ridotta negli orari di maggior consumo.

Stante la complessità dell’intervento, i lavori di sostituzione cominceranno lunedì 1 Febbraio e proseguiranno fino al 4 Febbraio. Pertanto nelle ore di maggior consumo nella frazione di Corniano, comune di Bibbiano, per tutta la durata dei lavori potranno verificarsi cali di pressione nelle seguenti vie: Secchi, Mons.Tondelli, Incerti, Nebbiante, Rolando da Corniano (in parte).

Gli impianti devono tuttavia essere considerati sempre alla normale pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

IRETI ringrazia i cittadini per la collaborazione.