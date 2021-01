Prenderà il via il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, la rassegna online “Raccontami la Storia” curata da Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli di Allacciati le Storie. Il primo appuntamento sul tema della Shoah e della persecuzione degli ebrei racconterà la storia di una famiglia ebrea accolta e nascosta a San Cesario per salvarsi dalla deportazione. Il videoracconto sarà disponibile dalle ore 19 del 27 gennaio sulla pagina Facebook del Comune di San Cesario, della Biblioteca Comunale di San Cesario e sul canale Youtube del Comune di San Cesario.

Siamo abituati a pensare a certi eventi storici come a qualcosa di lontano da noi, che non ci riguarda personalmente e che probabilmente non ha intaccato le realtà dei paesi in cui viviamo. Questo può essere per molti il caso della Shoah. Potrebbe quindi essere una sorpresa scoprire che la storia ha bussato alla porta di una casa di San Cesario sul Panaro per portare via qualcuno. Anche perché che a San Cesario si fossero stabiliti degli ebrei nessuno lo sapeva… o quasi. Eppure è proprio così: all’inizio degli anni Quaranta del secolo scorso una famiglia ebraica viene accolta e nascosta a San Cesario… finché qualcosa non va storto.

Raccontami la Storia è la nuova rassegna curata da Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli, esperti di public history, di Allacciati le Storie. L’evento Da San Cesario ad Auschwitz è il primo appuntamento della rassegna di incontri di Public History Raccontami la Storia, del Comune di San Cesario sul Panaro. Gli appuntamenti successivi si terranno in occasione delle ricorrenze del Giorno del ricordo, della Giornata internazionale della donna e della Festa della Liberazione. “Nonostante la pandemia e l’impossibilità di organizzare occasioni di incontro pubblico intorno alla ricorrenza del 27 gennaio – spiega l’assessore alla Cultura Sofia Biondi -, abbiamo ritenuto di dover comunque offrire ai cittadini un momento di riflessione e approfondimento storico sul tema. Grazie alla professionalità di Allacciati le Storie, con cui abbiamo in passato organizzato degli incontri aperti al pubblico, scopriremo una vicenda molto vicina a tutti i sancesaresi collocata nella grande Storia e nel complesso tema dell’opera di persecuzione e sterminio dei così detti “nemici dello Stato” perpetrata da nazisti e fascisti”.