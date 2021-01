Proseguono i lavori di rifacimento di piazza martiri Partigiani che, a partire da lunedì 1 Febbraio, saranno incrementati nella zona nord-est.

Per garantire, infatti, i tempi contrattuali e contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione, la ditta incaricata del rifacimento di piazza Martiri partigiani da lunedì prossimo aggredirà il lato nord-est della piazza lasciando comunque libero il transito veicolare tra via Pia e via Cavallotti, oltre al passaggio pedonale verso i negozi posti nella parte opposta.

I posti auto che saranno sottratti al parcheggio, come da accordi con la Soprintendenza, verranno recuperati in piazzale Della Rosa.

Saranno circa 40 i posti auto non utilizzabili durante i lavori, 75 invece quelli disponibili in piazzale Della Rosa con particolari limitazioni: il parcheggio sarà gratuito ma per un tempo massimo di 90 minuti e solo per le autovetture; sono esclusi dalla possibilità di parcheggio, pena la rimozione forzata, furgoni, camioncini e mezzi pesanti.

I posti auto saranno disponibili dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8,30-13 e 14,30-20.

A partire da lunedì 15 febbraio, poi, si renderà disponibile alla sosta la parte sud di piazza Martiri Partigiani che, nel frattempo, sarà terminata: circa ulteriori 50 posti auto disponibili.