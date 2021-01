Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Reggio Emilia, all’esito di ulteriori investigazioni svolte nell’ambito dell’operazione Look Back che nel 2020 aveva consentito di eseguire una misura cautelare personale nei confronti di un imprenditore reggiano, titolare di un’azienda formalmente attiva nel settore dei lavori edili, hanno recentemente sottoposto a sequestro preventivo i proventi della frode fiscale di cui hanno beneficiato alcuni soggetti economici della provincia di Reggio Emilia.

In particolare, i Finanzieri del Gruppo, attraverso una meticolosa attività di ricostruzione contabile e la disamina delle risultanze tratte dalle banche dati disponibili, hanno disvelato il complesso sistema fraudolento posto in essere, ai danni del Fisco, da un soggetto già coinvolto nelle note indagini per fatti di criminalità organizzata denominate Aemilia e Camaleonte.

Questi risulta aver gestito nel tempo, anche tramite prestanomi, ben 7 società di capitali, rivelatesi vere e proprie imprese “fantasma” che sono esistite solo sotto il profilo formale, in quanto titolari di Partita IVA e iscritte alla Camera di Commercio, ma la cui concreta attività si è esaurita nell’emissione, a beneficio delle imprese “clienti”, di documentazione fiscale fittizia attestante forniture di beni o prestazioni di servizi, in campo edile, in effetti mai rese.

Annotando nella propria contabilità fatture false per quasi 5 milioni di euro, le aziende “clienti” hanno così potuto abbattere in maniera considerevole la base imponibile, ottenendo indebiti risparmi d’imposta in misura superiore a 600 mila euro.

L’odierna operazione, conclusasi con il sequestro di immobili per un valore di oltre 460 mila euro, di disponibilità liquide pari a circa 120 mila euro e di attività finanziarie per un importo di 55 mila euro, conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nell’attività di contrasto delle forme più insidiose e dannose di evasione e frode fiscale, a tutela dell’Erario e delle imprese oneste che operano nel pieno rispetto della legalità.