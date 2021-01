Da lunedì 1° febbraio prenderà il via a San Felice sul Panaro, presso la scuola dell’infanzia “Montessori”, il servizio di pre e post scuola che era stato temporaneamente sospeso causa Covid-19. Il pre scuola si svolgerà dalle 7.30 alle 8, mentre il post scuola sarà dalle 16 alle 17.30. Le famiglie dei bambini precedentemente iscritti sono già state contattate, restano valide le tariffe previste per l’anno scolastico 2020/2021.

Sempre presso la scuola dell’infanzia sono state installate tre tende ignifughe per meglio delimitare i locali della struttura in “bolle”, e per essere utilizzate nella didattica quotidiana, oltre che per il servizio di pre e post scuola. Il costo dell’installazione, realizzata dal Comune, è di circa nove mila euro.