Una 62enne è stata investita da un’automobile in viale Ciro Menotti, nel tardo pomeriggio di domenica 24 gennaio. La signora ha riportato lesioni di media gravità. La donna, di origini filippine e residente in città, stava attraversando a piedi ed è stata urtata da una Peugeot 5008 condotta da un 45enne, anch’egli residente a Modena.

Sono ancora in corso di accertamento le cause e la dinamica dell’incidente stradale, al vaglio della Polizia locale di Modena che ha anche regolato il traffico dopo l’accaduto.

Secondo prima la ricostruzione dell’Infortunistica, al momento dell’urto la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in direzione di via Puccini, quando è stata travolta dalla vettura che, provenendo da via Puccini, si stava immettendo su viale Menotti in direzione centro città. La signora, finita a terra dopo l’investimento, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale civile di Baggiovara.