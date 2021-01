Poco dopo le 21:30 di ieri a Modena, un incendio ha interessato il garage di un condominio in via La Spezia. Fiamme rapidamente estinte dai vigili del fuoco. Per circa un’ora i residenti sono stati evacuati in via precauzionale. Danni alle strutture del garage e agli impianti. Non si segnalano feriti. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno assistito le persone evacuate, polizia di stato e polizia municipale.



