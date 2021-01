Incendio del tetto di un condominio in mattinata in via Delfini a Tabina di Formigine.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, con squadra da Sassuolo e autoscala da Modena, ha limitato i danni, comunque rilevanti, con alcuni mq di copertura distrutti dalle fiamme.



