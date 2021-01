“In Piazza Martiri Partigiani due cantieri in contemporanea. Risultato: una sola fila di parcheggi e tante auto in divieto di sosta/fermata anche in curva. Mini parcheggio in via della Rocca: tutto pieno e diverse auto fuori dagli spazi. Piazzale Della Rosa: utilizzato già per le feste ora è inibito alla sosta.

Inadeguati e lontani i 20 posti auto disponibili nel parcheggio di via Cavallotti. In contemporanea potature alberi in viale Roma, via Marini e altre in zona inibiscono, anche se per poco tempo, altri posti auto.

Complimenti per la programmazione al Comune di Sassuolo”.

(lettera firmata)