All’insorgere dei primi sintomi di alcuni anziani, sono state immediatamente attivate tutte le misure di isolamento e protezione previste dai Protocolli per il contenimento della diffusione del Coronavirus, è stata sospesa l’attività del centro diurno che a Cavriago è contiguo alla Casa Residenza Anziani ed il giorno stesso sono stati avviati i controlli su tutti gli ospiti e su tutti gli operatori, con programmazione di tamponi molecolari e accesso in struttura della Geriatra per la valutazione delle condizioni degli ospiti.

La situazione è tenuta sotto stretto controllo da parte di ASP “Carlo Sartori” che gestisce la struttura in collaborazione con l’AUSl che ha immediatamente attivato la task force multidisciplinare dedicata alle Case Residenza Anziani, a sostegno della migliore gestione sanitaria e strategica di questo difficile momento.

Ad oggi i residenti risultati positivi al Covid sono 21, con sintomatologia da lieve a moderata e che non necessitano attualmente di ricovero ospedaliero. Sono applicati tutti i protocolli terapeutici previsti dalle linee guida e la Struttura è attrezzata per assicurare in modo appropriato la gestione clinico-assistenziale.

Per quanto riguarda gli operatori in questo momento i positivi sono 2, ma si stanno ripetendo i tamponi di controllo a tutto il personale, come previsto dalle procedure di sorveglianza sanitaria.

I famigliari dei residenti sono costantemente informati e aggiornati rispetto alle condizioni dei loro cari e sono stati messi a disposizione numeri di telefono attraverso i quali poter contattare la Struttura ogni qual volta ne sentano la necessità.

“Seguiamo costantemente l’evolversi della situazione e siamo profondamente grati ad ASP ed AUSL per la professionalità e la generosità con cui si stanno adoperando per contenere questo focolaio. Siamo vicini alle famiglie degli ospiti che in questo momento, comprensibilmente, stanno vivendo momenti di apprensione ma possiamo rassicurarli sul fatto che si stanno mettendo in campo tutte le misure necessarie ad una soluzione positiva della situazione”. Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni.

Importantissimo è in questo momento il sostegno e la vicinanza della comunità locale che sta arrivando agli operatori impegnati sul campo e che li sostiene nello svolgimento di un lavoro difficile ma straordinario portato avanti con grande professionalità e cura per i loro anziani ospiti.