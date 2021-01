Il Distretto Sanitario di Castelfranco ha una nuova direttrice, la Dott.ssa Barbara Borelli. Di seguito il messaggio di benvenuto del Sindaco Giovanni Gargano:

“Desidero innanzitutto ringraziare la Dott.ssa Federica Rolli, anche a nome di tutti i Sindaci dell’Unione del Sorbara, per il lavoro svolto in questi mesi durante il suo incarico di direzione pro-tempore in sostituzione della Dott.ssa Antonella Dallari, andata recentemente in pensione. Nel contempo, con piacere, rivolgo il mio messaggio di benvenuto alla Dott.ssa Barbara Borelli augurandole di trovare le migliori condizioni per poter consolidare e sviluppare il modello Socio-Sanitario del nostro Territorio già ai vertici dell’intera Regione Emilia Romagna con la nostra Casa della Salute. Le sfide da portare avanti, oggi più che mai soprattutto in tempi di pandemia, sono tanto importanti quanto impegnative. Sono certo che, anche alla luce della sua significativa esperienza e del profilo che la caratterizza, non mancherà mai nel suo agire quotidiano una visione improntata interamente e con concretezza sulle esigenze delle persone e del territorio. Il tutto proseguendo nel percorso sinergico avviato da tempo tra AUSL, la nostra Amministrazione e l’Unione di Sorbara, in un costruttivo e proficuo gioco di squadra. Alla Dott.ssa Borelli, i miei migliori auguri di buon lavoro convinto che gli obiettivi fissati saranno superati, non solo raggiunti”.