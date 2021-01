Tornerà anche nel 2021 il concorso di poesia indetto dal Circolo Albinetano, che taglierà così il traguardo della quinta edizione.

Il concorso è a “tema libero”, ed è aperto a tutti i residenti della nostra provincia. Le sezioni saranno tre: “Giovani” (dai 13 ai 18 anni compiuti entro il 31 dicembre 2019), “Adulti – dialetto” e “Adulti – lingua italiana”. Per quest’ultimo gruppo verranno premiati quattro componimenti, per gli altri soltanto i primi tre classificati.

Ogni autore potrà presentare al massimo due poesie inedite, di cui una potrà essere in dialetto con traduzione obbligatoria in italiano. Le opere non dovranno superare i 50 versi, dovranno essere dattiloscritte e fotocopiate in duplice copia, di cui soltanto una firmata in originale (per i minori di 18 anni servirà la firma del genitore) e recante l’indicazione dell’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail dell’autore e la data di nascita.

Per partecipare occorrerà versare 5 euro per ciascun componimento, che dovranno arrivare in busta chiusa insieme alle poesie. I partecipanti interessati ad entrare nel volume-raccolta dei componimenti dovranno aggiungere 10 euro.

Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 31 gennaio 2021 (farà fede il timbro postale) all’organizzatrice Mariuccia Ferrari (via Grandi 3, 42020 Albinea – telefono 339 1069819).

I testi di tutti i partecipanti saranno esaminati da una apposita commissione il cui giudizio sarà inappellabile.

Gli organizzatori si riservono il diritto di pubblicazione delle poesie indipendentemente se vincitrici e/o in graduatoria e i partecipanti si assumono la responsabilità per quanto concerne l’autenticità di ognuna delle opere inedite inviate, oppure non pubblicate negli ultimi 5 anni. Per i minori di 18 anni occorrerà la firma del genitore o chi ne fa le veci.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 17 aprile 2021 in luogo da destinarsi in base alle regole anti-covid definite a quella data. Le poesie vincitrici saranno lette da persone competenti. A tutti i poeti partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione.

I partecipanti interessati al volume-raccolta delle poesie del concorso 2021, che verrà consegnato il giorno della premiazione, dovranno aggiungere 10 euro a copia, sempre nella busta di partecipazione al concorso.