Stop al parcheggio selvaggio davanti all’ingresso del Polo scolastico 0 – 6 in via Pasolini: il Comune, dopo aver verificato la situazione, ha istituito un divieto di fermata che dovrebbe consentire un traffico più regolare nella via, soprattutto nelle ore di ingresso e di uscita dei bambini.

Il provvedimento, spiega l’assessore alla scuola Laura Farina, si è reso necessario “per contrastare il comportamento scorretto di diversi accompagnatori dei bambini. Abbiamo riscontrato che diversi conducenti parcheggiavano sopra le strisce pedonali nei pressi dell’ingresso, o sui marciapiedi circostanti, causando una situazione di oggettivo pericolo per i pedoni. Il tutto solo per evitare di fare due passi tra gli stalli regolari e l’accesso alla scuola”.

Il divieto di fermata è stato stabilito per il tratto di via Pasolini delimitato dagli stalli a sinistra e a destra dell’ingresso ed è valido per tutte le 24 ore. Questa misura si aggiunge al divieto di sosta e al limite dei 30 km orari, già presenti nella zona.