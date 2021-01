I servizi su specifici settori e materie riguardanti la regolarità della circolazione e la sicurezza stradale più in generale, rappresentano un efficace strumento strategico per innalzare i livelli di sicurezza della collettività sul tema degli spostamenti su strada di persone e veicoli. Detti servizi che possono annoverarsi tra i cosiddetti “Controlli di legalità”, riguardano tutti quei fenomeni illeciti che attentano alla sicurezza della persona e dei trasporti nella circolazione stradale, all’igiene e sanità pubblica, al benessere in genere, nonché al libero e corretto svolgimento delle attività d’impresa, esercitando quindi anche una forte azione di prevenzione del fenomeno infortunistico.

Considerata l’eccezionalità del momento storico che ha visto, come principale misura di contrasto al virus COVID19, forti limitazioni alla circolazione stradale ed agli spostamenti delle persone, sono comunque proseguite le azioni di verifica sul corretto svolgimento delle attività tutte, anche con la pianificazione di mirati servizi coordinati.

Lo scorso fine settimana quindi, si è effettuato un servizio specifico riguardante la verifica circa l’uso corretto di apparati radio e telefonini durante la conduzione dei veicoli, che ha visto il coinvolgimento di più pattuglie di questa Polizia Stradale, che hanno operato ad ampio raggio, in sinergia ed in modalità dinamica all’interno dell’itinerario/zona pianificate, sulla media e grossa viabilità della provincia, ed in particolare sulle strade adducenti e provenienti dai centri cittadini dei principali Comuni bolognesi da e verso il capoluogo di regione.

Particolare significativo, il fatto che il servizio coordinato così organizzato è risultato essere apprezzato da diversi utenti bolognesi sottoposti ai controlli, oltre che incuriosire taluni altri, propensi a maggiore rigore e rispetto delle norme circa l’uso dei cellulari alla guida, la cui inosservanza laddove non determini incidenti stradali, provoca comunque spesso disfunzioni mal sopportate da tutti gli utilizzatori delle strade.