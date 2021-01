Si svolgerà lunedì prossimo, 25 gennaio a partire dalle ore 20, la prima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo nel 2021.

La seduta si terrà in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet Google, come deciso durante la Commissione Capigruppo: sono 13 i punti all’ordine del giorno del consiglio convocato dal Presidente Luca Caselli e che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Sassuolo e sulla pagina facebook istituzionale, visionabile dal giorno seguente sia sul canale Youtube che sul sito internet istituzionale.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del capogruppo della Lista Macchioni, Francesco Macchioni avente ad oggetto: “Situazione debitoria ereditata dalla precedente Amministrazione, relativa all’ammontare dei tributi e delle entrate patrimoniali, che risultano non incassate e oggetto di contenzioso”.

La seconda interrogazione è a firma del consigliere Claudia Severi di Forza Italia avente ad oggetto: “Ripristino illuminazione delle torri campanarie chiesa parrocchiale di San Giorgio e sul campanile di Sant’Anna della nostra città”.

Seguirà l’interrogazione a firma del consigliere Vittorio Capitani ed altri (Pd) avente ad oggetto: “Cessazione del contratto di fornitura di distributori d’acqua a livello cittadino”. Chiuderà il gruppo di interrogazioni quella a firma del consigliere Giulia Pigoni (Gruppo Misto) ad oggetto: “Assegnazione sala Temple”.

Al punto 5 del Consiglio Comunale è prevista una comunicazione del Sindaco, a cui seguirà l’approvazione della convenzione con la Provincia di Modena per l’adesione all’Ufficio di Avvocatura Unica Pubblica denominato “Ufficio Avvocatura Unico”.

Al punto 7 del Consiglio sarà in discussione il regolamento comunale per il rilascio delle concessioni amministrative per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e autorizzazione allo scavo, a cui seguirà il regolamento comunale ai sensi dell’art. 1, comma 816 e seguenti l. 160/2019.

Al punto 9 avverrà la nomina del collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 1/2/2021 – 31/1/2024; a cui seguirà la ratifica della deliberazione n. 4 adottata dalla giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 15/1/2021.

Al punto 11 si svolgerà l’approvazione della variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, a cui seguirà la conclusione di patti parasociali fra i soci pubblici e fra i soci pubblici di area modenese di Hera spa.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un Odg a firma del capogruppo della Lega per Sassuolo Giovanni Gasparini avente ad oggetto: “Stato degli operatori economici del settore terziario in seguito alla pandemia da covid-19 (bar, ristoranti, palestre, associazioni sportive, ecc.)”.