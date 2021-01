Se ami insegnare ma odi il pendolarismo, sei probabilmente un ottimo candidato per un impiego come insegnante online. L’insegnamento online apporta vantaggi maggiori di un semplice risparmio sul costo della benzina. Insegnare online non solo è più comodo e flessibile, ma è il settore in più rapida crescita nell’istruzione. Gli studenti che frequentano corsi online sono più numerosi che mai. La pandemia ha stravolto il mondo dell’istruzione: ad oggi, quasi tutti i licei, le università e aziende private si rivolgono al web per l’istruzione, la formazione e la certificazione.

Che tu sia un educatore, un laureato in cerca di un lavoro extra o un esperto qualificato nel tuo campo, la formazione online offre promettenti opportunità di lavoro e prospetta anche di un futuro più luminoso.

Cos’è l’insegnamento online?

L’educazione online si riferisce a una forma di educazione a distanza su internet. In qualità di insegnante online impartirai lezioni, assegnerai compiti, darai feedback tuoi studenti e comunicherai con i tuoi studenti attraverso il tuo computer.

Se non ti senti molto a tuo agio ad usare il computer o a navigare in internet, non è troppo tardi per iniziare a fare pratica; online troverai tantissime guide e video tutorial per aiutarti a realizzare la tua prima lezione online. Siti come Coursera offrono molti corsi sull’argomento – quindi ti consigliamo di darci un occhiata se hai bisogno di una guida sulle migliori pratiche e i recenti sviluppi dell’educazione online.

L’insegnamento online avviene ad ogni livello di istruzione, compreso l’asilo, l’università, la scuola di specializzazione, la certificazione professionale e la formazione aziendale.

Un impiego nell’e-learning ti permetterà di raggiungere i tuoi studenti ovunque essi siano. Questo ti permetterà di ampliare il tuo bacino di utenza rispetto a quello limitato alle zone limitrofe alla tua abitazione. Ma ci sono anche altri vantaggi: I lavori di questo genere sono flessibili; puoi bilanciare il tuo lavoro di insegnante con altre responsabilità, sia che tu sia un genitore, uno studente laureato o un dottorando o anche un educatore in pensione che vuole ottenere un extra indotto.

È anche più facile trovare lavoro senza bisogno di una laurea specialistica. Se hai le credenziali adeguate le opportunità sono infinite: potresti insegnare in istituti di inglese, scuole di preparazione ai test, dare ripetizioni per programmi di certificazione, tenere corsi di formazione professionale.

Di cosa hai bisogno per insegnare online?

Quello che dovresti avere a disposizione è un computer portatile ben funzionante, una connessione internet affidabile e alcune periferiche fondamentali tra cui una videocamera, un buon microfono e un set di cuffie. Fortunatamente per te, la maggior parte dei computer portatili sono dotati di un microfono interno e di una webcam, quindi se acquisterai un nuovo computer, probabilmente non dovrai preoccuparti di questi elementi, a meno che tu non voglia fare un upgrade e scegliere un’attrezzatura di qualità superiore.

Se il tuo computer è così vecchio da non avere queste periferiche, puoi acquistarle a buon mercato – ma sinceramente, se questo è il tuo caso, ti consiglio di considerare l’acquisto di un nuovo portatile (a meno che tu non abbia un computer fisso relativamente performante).

Prendi comunque in considerazione l’acquisto di un buon set di cuffie, meglio se con tecnologia di cancellazione del rumore. Queste ti saranno utili sia quando parlerai con gli studenti in videoconferenza e quando cercherai di concentrarti sulla valutazione dei compiti al fine di evitare rumori di sottofondo che potrebbero distrarti.

Quali sono le tue opzioni per l’insegnamento online?

Ci sono tantissimi siti che offrono servizi di insegnamento online che assumono insegnanti freelancer per fornire lezioni di lingua online agli studenti – sia individuali che in piccoli gruppi. Questo lavoro ti permette di scegliere la tua tariffa oraria e ti offre una flessibilità eccezionale.

Sappi anche che, anche una laurea specialistica o una certificazione per insegnanti non siano necessariamente richieste per insegnare online, i datori di lavoro potrebbero comunque avere un occhio di riguardo per chi presenta queste credenziali.

Buona fortuna nella ricerca di lavoro come insegnante online!