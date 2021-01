Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera verso le 21 a Castellaro di Sestola, sulla sp30 – via Costa, per l’incendio del tetto di un’abitazione. Il pronto intervento di due squadre da Pavullo e Fanano ha estinto le fiamme bloccandone il propagarsi a una ventina di mq di copertura. Non si registrano feriti.



