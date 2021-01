Concluso stanotte l’intervento in via Chionso per l’incendio in un deposito di autobus del trasporto urbano. Le cinque squadre dei vigili del fuoco, sia da Reggio Emilia che da altri Comandi della regione, hanno operato fino a tarda notte per estinguere le fiamme che avevano avvolto quindici automezzi, tra cui bus turistici alimentati a GPL, scuolabus e autovetture.



