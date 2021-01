Ci sono ancora alcuni giorni di tempo per prendere parte al primo bando di concorso interamente on line del Comune di Castelfranco Emilia: per sabato prossimo 23 gennaio, alle ore 13.00, è infatti fissata la scadenza del bando pubblicato dall’Amministrazione Comunale, in assoluto tra i primissimi comuni a livello nazionale ad attivare questo nuovo modello operativo per l’assunzione di nuovo personale attraverso una procedura che si svolgerà completamente via internet. In questo caso i profili ricercati sono due funzionari da assumere per l’area amministrativa.

Come aveva sottolineato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano lo scorso dicembre, “è stata attivata questa nuova procedura per consentire a chiunque di partecipare, fermi restando i requisiti specifici ricercati di volta in volta, comprese quindi anche le persone magari costrette a restare temporaneamente in casa perchè covid positive o per quarantena preventiva, senza incappare, seppur beninteso involontariamente, in una sorta di “discriminazione” figlia appunto delle doverose restrizioni in materia di contrasto al potenziale contagio da covid19. Sono felice nel constatare che sono già veramente tante le domande di partecipazione pervenute e voglio pensare che questo nuovo modello operativo abbia dato la possibilità concreta di partecipazione al concorso anche a chi, diversamente, non avrebbe potuto avanzare la propria candidatura. Per questi motivi rinnovo il mio personale plauso ai miei collaboratori dell’area amministrativa, tecnica e informatica, e per aver reso concretamente tangibile questa importante novità. Ai candidati – ha concluso – faccio invece il mio personale in bocca al lupo”.

Sul sito del Comune, lo ricordiamo, sono elencati i requisiti specifici richiesti e tutte le informazioni dettagliate sullo svolgimento delle prove che, come detto, avverranno interamente ed esclusivamente da remoto.