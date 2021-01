Ammonta a 61.449,41 euro la somma che il Governo ha erogato al Comune di Novi di Modena per generi alimentari o beni di prima necessità, a favore di famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza COVID.

E’ stata approvata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto ai buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità, utilizzabili nei comuni delle Terre d’Argine.

Il valore dei buoni, concessi in unica soluzione, potrà essere da 150 a 500 euro secondo il numero di componenti il nucleo familiare (50 euro per ogni membro oltre al primo).

I buoni-spesa potranno essere usati soltanto per acquistare cibo e generi indispensabili nei comuni delle Terre d’Argine.

Sul territorio comunale gli esercizi aderenti sono:

COOP ALLEANZA 3.0 Novi di Modena

COOP ALLEANZA 3.0 Rovereto sulla Secchia

PAN E SALAM DI MORETTI PATRIZIA

GUSTALO DI’ SCANAVINI NICO & C. SNC

FORNO MANTOVANI DI MANTOVANI PAOLO, PAOLA & C. S.A.S.

IL PROFUMO DEL PANE SNC DI BARALDI ELENA E DOTTI ELISA

LOI AGNESE & C. S.N.C.

Per ogni informazione visita il sito del Comune https://www.comune.novi.mo.it oppure su Facebook