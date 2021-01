Nella giornata di ieri, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 676 persone e controllato 482 veicoli e 107 pubblici esercizi. 5 persone, età media 27 anni, sono state identificate nel corso dei controlli per aver violato la normativa sulle disposizioni anti Covid-19.

Tra queste, quattro sono state sanzionate per via degli spostamenti notturni e diurni non autorizzati, una persona, invece, è stata sanzionata dai Carabinieri della Stazione Loiano perché sorpresa a consumare una bevanda davanti a un locale, invece di attenersi alla normativa sull’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.