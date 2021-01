I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno ottemperato ad un ordine di esecuzione per la carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, nei confronti di un 39enne albanese, residente a Bologna, riconosciuto colpevole di furto in abitazione commesso tre anni fa.

Individuato ieri pomeriggio da un autoradio dei militari che stavano effettuando un servizio per evitare gli assembramenti di persone davanti ai locali di via Francesco Zanardi, in occasione dei consueti servizi anti Covid-19, l’uomo, gravato da precedenti di polizia, è stato tradotto in carcere per espiare la pena principale stabilita per i delitti commessi: 1 anno, 7 mesi e 3 giorni di reclusione e 618 euro di multa.