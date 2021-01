Cade a sorpresa il Sassuolo agli ottavi di finale di Coppa Italia. La Spal, quinta forza del campionato di Serie B, batte in superiorita’ numerica la squadra di De Zerbi per 2 a 0 e conquista il pass per la sfida alla Juventus ai quarti. Al Mapei Stadium il Sassuolo paga l’inesperienza dei tanti giovani e seconde linee schierate e l’ingenuita’ di Djuricic, espulso ad inizio ripresa. Eppure il primo tempo sembra partire sul binario giusto per i neroverdi, vicinissimi al gol al 23′. Sugli sviluppi di un’azione offensiva, la palla termina sui piedi di Raspadori che a botta sicura calcia sul palo e spreca la prima nitida chance per il vantaggio. Tra le fila del Sassuolo il piu’ vivace e’ Oddei, classe 2002 e insidioso nel finale di tempo prima con un mancino alto e poi con una conclusione in diagonale ancora lontana dallo specchio.

Si tratta dell’ultima chance neroverde prima di un secondo tempo dirompente degli uomini di Marino nonostante il cammino tutt’altro che in discesa per il tecnico, costretto a fare i conti con un doppio cambio obbligato: fuori Di Francesco e Vicari per infortunio, dentro Seck e Tomovic.

Ma al 47′ c’e’ la svolta: Djuricic entra durissimo su Sernicola e riceve il cartellino rosso diretto col Var. Da questo momento la Spal punge e lo fa grazie ai tanti ex in campo. Su tutti Missiroli che al 49′ tocca in rete su assist di Seck per l’1-0 e non esulta.

Chi esulta e’ invece Dickmann, che al 58′ svetta su Rogerio e deposita in rete su cross di D’Alessandro. La reazione del Sassuolo e’ timida ma la fortuna non e’ dalla sua parte: Oddei sfonda ancora e serve Muldur il cui destro si infrange sul secondo legno della partita. Le ultime iniziative del Sassuolo sono affidate all’estro dei singoli: prima con Rogerio con una incursione conclusa con una rimessa dal fondo e poi con un tiro debole di Schiappacasse. L’ultima chance pero’ e’ della Spal: Seck guida un contropiede tre contro due e calcia dal limite dell’area senza trovare la porta. Ma non cambia la sostanza: il Sassuolo e’ la prima eliminata di lusso, la favola Spal si misurera’ all’Allianz Stadium.