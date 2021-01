Mantenere attivo un presidio di cultura in un periodo in cui le altre attività sono bloccate dall’emergenza Covid: è questo l’obiettivo dello sforzo messo in campo dalla Biblioteca Sognalibro per proseguire l’attività entro i limiti di sicurezza imposti dai protocolli nazionali e regionali.

Gli operatori della Biblioteca applicano in modo rigoroso tutte le misure di sicurezza necessarie: è questa la condizione preliminare che consente il mantenimento di alcune funzioni. Si pensi ad esempio al prestito dei libri, che avviene su prenotazione: si prende appuntamento per accedere alla struttura e ritirare il volume desiderato. La riconsegna avviene al pian terreno della sede, dove sono presenti appositi contenitori: il volume quindi non entra in contatto con gli altri presenti in biblioteca, e viene disinfettato esternamente e messo in ‘quarantena’ per alcuni giorni, prima di essere rimesso a disposizione per il prestito.

La prenotazione consente di far accedere le persone alla Biblioteca senza tempi di attesa e senza assembramenti: per questo viene utilizzata anche per mettere a disposizione degli studenti gli spazi destinati allo studio. Anche in questo caso le superfici dei tavoli vengono sanificate e i locali arieggiati dopo l’utilizzo. Con queste precauzioni, riusciamo a dare ai ragazzi luoghi in cui poter lavorare in tutta sicurezza.

In questo quadro, fortemente condizionato dalle limitazioni Covid, la Biblioteca Sognalibro continua diverse attività. E’ arrivata la nuova fornitura di libri per ipovedenti, con i volumi a grandi caratteri. Inoltre aderiamo alle celebrazioni di Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte, condividendo sui social della biblioteca materiali relativi al poeta nazionale. Sempre sul fronte dei servizi online, infine, ricordiamo che con la tessera della biblioteca si ha accesso ad Emilib, il catalogo regionale online di testi della Biblioteca Regionale Emilia Romagna. E’ attivo inoltre il servizio Opac, il catalogo online che orienta il cittadino nella ricerca di libri e documenti che possono essere presi in prestito. Infine, stiamo programmando iniziative in streaming: consigliamo a tutti di seguire la pagina Facebook Biblioteca Sognalibro dove comunicheremo le iniziative e le novità dei libri e consigli di lettura.