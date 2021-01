Questa notte, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Fiorano modenese hanno fermato due giovani del luogo, già noti alle forze di polizia, trovandoli in possesso di 41 g di marijuana e una dose di hashish. Un altro piccolo quantitativo di marijuana è stato rinvenuto nel corso della perquisizioni presso l’abitazione di uno dei due. I due giovani sono stati segnalati amministrativamente quali detentori per uso personale di sostanze stupefacenti, oltre ad essere stati sanzionati per aver violato il divieto di mobilità vigente in orario notturno.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013