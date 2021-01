Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 19, con il seguente ordine del giorno:

1. Surroga ex art. 45 D.lgs. 267/2000 del consigliere Schianchi Luciano.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio in merito alla individuazione da parte del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” di nuovi componenti le commissioni consiliari permanenti a seguito di surroga.

La seduta si terrà in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet di Google (in applicazione del provvedimento n. 6810 del 8/4/2020 adottato dal Presidente del Consiglio Comunale) e sarà trasmessa in differita, il giorno successivo (19 gennaio), sul canale You Tube del Comune di Fiorano Modenese.