I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, nei confronti di tre persone, tutte gravate da precedenti di polizia, due delle quali poste agli arresti domiciliari ed uno all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, poiché ritenute responsabili, in concorso, di furti aggravati, consumati e tentati in abitazione, in danno di persone anziane.

La tecnica utilizzata per portare a segno questi furti (impropriamente note nel gergo comune anche come truffe agli anziani), era ricorrente e collaudato: uno dei componenti si presentava a casa della vittima, spacciandosi come maresciallo dei carabinieri o tecnico per la manutenzione del contatore dell’acqua o del gas per raggirare gli anziani e sottrargli il denaro o i gioielli presenti in casa.

L’indagine, condotta dal mese luglio del 2020, ha consentito di ricondurre agli stessi autori 9 furti aggravati.