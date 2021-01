Lo scorso 18 dicembre 2020, il Comandante Titolare della Stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese, Lorenzo Mosto, ha ricevuto l’importante promozione a Luogotenente, attuale grado apicale del ruolo. Un traguardo significativo per l’intera comunità, che certifica l’impegno da parte di un uomo operante da lungo corso sul nostro territorio.

Lorenzo Mosto, nato in Sicilia, in un piccolo paese nella provincia di Enna, ha compiuto 55 anni lo scorso ottobre e vive a Fiorano dal giugno del 1990. Arruolatosi nel lontano 1986, poco più di dieci anni dopo veniva promosso a Maresciallo Capo. Ma è dal 2005, tuttavia, che prende il Comando della Stazione fioranese, un ruolo che continua a ricoprire con impegno e dedizione. Numerosi infatti sono stati i riconoscimenti avuti negli anni, tra i quali il conferimento della Medaglia al Merito per Lungo Comando nel 2015.

La sua promozione a Luogotenente – ripetiamo: il più alto grado possibile per questo tipo di carriera – inorgoglisce la città intera, tanto da far commentare al Sindaco Tosi la lieta notizia con queste parole: “Ho appreso con grande piacere la notizia, che rende onore al Comandante Mosto, alla locale Stazione dei Carabinieri e all’intera nostra comunità. Lorenzo Mosto ne fa ormai pienamente parte, stimato e benvoluto sia per le capacità professionali che per le caratteristiche umane proprie della sua persona. Lui stesso si sente membro della comunità fioranese. Lo ringrazio, anche a nome di tutti i cittadini, per l’intelligente dedizione al lavoro, che ne aumenta la qualità. La collaborazione che connota il rapporto dell’Amministrazione comunale con l’Arma dei Carabinieri, può essere additata quale esempio virtuoso nell’interesse collettivo”.