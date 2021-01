Nuvolosità diffusa con addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale della regione e sui rilievi, associati a precipitazioni che potranno assumere localmente anche carattere di rovescio, nevose a quote intorno ai 300-400 metri. Non si escludono temporanei fenomeni di pioggia mista a neve anche in pianura, sul riminese. Nel corso della giornata graduale esaurimento dei fenomeni.

Temperature: minime in aumento, intorno a 0 °C sul settore centro-occidentale della regione, di qualche grado superiori ad est. Massime in lieve diminuzione, con valori compresi tra 3 e 5 gradi.

Venti: deboli occidentali con temporanei rinforzi sul settore orientale, venti di bora sul mare aperto.

Mare: mosso con moto ondoso in aumento dalla serata, molto mosso al largo.

(Arpae)