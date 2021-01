Anche in questo giorno festivo, i Vigili del Fuoco – volontari e permanenti delle sedi montane della provincia – sono impegnati nel ripristino della normalità dopo le intense nevicate. Rimozione alberi pericolanti, verifica coperture fabbricati sollecitate dal peso della neve ecc. Nelle foto i Volontari di Frassinoro in supporto al Comune per abbassare la neve accumulata sul tetto asilo e permettere la regolare apertura come da calendario.



