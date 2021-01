“Cordoglio per la morte di Paolo Giuliani. E’ stato uno dei protagonisti della vita politica della nostra città. Per vent’anni consigliere comunale, è stato interprete di un modo di fare politica che aveva come principi ispiratori la cultura, il rispetto e la capacità di mediazione per il bene comune”.

Così il Sindaco di Bologna Virginio Merola, appresa la notizia della scomparsa di Paolo Giuliani.