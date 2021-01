Da giovedì 7 gennaio per le linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico di Reggio Emilia torna in vigore l’orario scolastico. Il servizio erogato da Seta riprende quindi a circolare a pieno regime, dopo la riduzione effettuata nel periodo delle festività natalizie.

Grazie alla disponibilità di risorse supplementari garantite dalla Regione Emilia-Romagna, sarà possibile attivare da subito il potenziamento del servizio programmato da Agenzia Mobilità, nonostante il differimento all’11 gennaio della riapertura degli istituti di istruzione superiore. Nel bacino provinciale di Reggio Emilia dal 7 gennaio 2021 saranno quindi complessivamente in circolazione 274 mezzi (185 sull’extraurbano ed 89 sull’urbano), rispetto ai 219 di inizio anno scolastico ed ai 255 bus in servizio fino allo scorso mese di dicembre. Oltre ai mezzi aumenteranno anche i km di servizio offerto: si passerà dai 36.300 km giornalieri percorsi a 41.000 km giornalieri. I mezzi aggiuntivi sono stati reperiti presso operatori privati, ed abilitati a svolgere servizio di linea. A tal proposito, Seta informa che tali mezzi, pur non presentando la livrea aziendale, sono riconoscibili da appositi avvisi riportanti il numero della linea e/o la destinazione.

Viene invece posticipato l’impiego di steward alle principali fermate in funzione anti-assembramento, che – grazie ad uno specifico finanziamento stanziato dalla Provincia di Reggio Emilia – sarà attivato da Agenzia Mobilità con la ripresa effettiva delle lezioni in presenza.

L’elenco completo ed aggiornato degli orari di tutte le linee Seta del bacino provinciale di Reggio Emilia è disponibile all’indirizzo: www.setaweb.it/re.

REGOLE DI UTILIZZO DEI MEZZI: CAPIENZA MASSIMA AL 50%, MASCHERINA OBBLIGATORIA Seta ricorda agli utenti che tutti i mezzi urbani ed extraurbani possono circolare con una capienza massima pari al 50% dei posti disponibili indicati nel libretto di circolazione. Entro detto limiti è quindi consentito il trasporto di passeggeri in piedi, anche sulle tratte extraurbane. Su ogni mezzo la capienza consentita è evidenziata da appositi avvisi esposti in corrispondenza delle porte di salite/discesa.

Per salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio indossare la mascherina di protezione e si ricorda, inoltre, che è vietato l’utilizzo dei mezzi pubblici in presenza di sintomi influenzali o di infezioni respiratorie; analoga prescrizione vale per accedere alle biglietterie ed alle sale di attesa delle autostazioni. Si raccomanda, in particolare, di mantenere un adeguato distanziamento interpersonale sui mezzi, evitando di accalcarsi in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita, evitando contatti ravvicinati durante le operazioni di salita e discesa. Anche durante l’attesa alle fermate si raccomanda di mantenere una distanza adeguata dalle altre persone, evitando gli assembramenti.

Il rispetto di tali prescrizioni da parte degli utenti, il mantenimento di un comportamento responsabile e la collaborazione con il personale Seta costituiscono requisiti essenziali per garantire la sicurezza complessiva del servizio.

ACQUISTO E VALIDAZIONE TITOLI DI VIAGGIO A BORDO

Sui mezzi urbani è generalmente possibile salire a bordo dalla porta anteriore, ed utilizzare quindi le validatrici per obliterare i biglietti cartacei e convalidare le tessere. Sui mezzi dove non è possibile utilizzare la porta anteriore, invece, le validatrici di bordo potrebbero risultare non accessibili: in questi casi vige l’obbligo per gli utenti di convalidare manualmente i biglietti cartacei (scrivendo, a penna, data e ora), mentre non è necessario convalidare gli abbonamenti. Su tutti i mezzi urbani ed extraurbani la vendita di biglietti da parte degli autisti è sospesa. Resta attiva, invece, la bigliettazione a bordo per mezzo delle macchinette automatiche su tutti i bus del servizio urbano (le macchinette non danno resto: si consiglia di munirsi di moneta adeguata). Gli utenti sono invitati a munirsi preventivamente del titolo di viaggio, anche utilizzando le app per smartphone disponibili gratuitamente.

INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI VIA WEB E SMARTPHONE

Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it/re. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.