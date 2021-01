I Carabinieri del Nucleo radiomobile di Bologna ieri sera hanno interrotto un’altra festa di studenti Erasmus spagnoli, multando 14 ragazzi tra i 20 e i 25 anni per violazione delle norme anti-Covid. Alcuni di loro erano già stati sanzionati a fine novembre scorso, sempre in occasione di una festa Erasmus. L’intervento intorno alle 19.30 in via Castiglione, grazie alla segnalazione di alcuni condomini.



