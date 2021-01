Da oggi e fino a lunedì 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola dell’infanzia comunale “Il Frassino”, alla scuola statale dell’infanzia “Lo Scricciolo” e alla scuola dell’infanzia Fism “San Giovanni Bosco”.

Tutte e tre le scuole hanno previsto giornate dedicate alle famiglie perché possano visitare le strutture. La scuola “il Frassino”, in considerazione del periodo difficile di emergenza sanitaria, la tradizionale visita guidata, sarà sostituita da un tour virtuale già disponibile sul sito del Comune di Albinea. Inoltre, alle ore 18 di giovedì 7 Gennaio, in videoconferenza sulla piattaforma Lifesize, verrà organizzato un incontro di presentazione della scuola. L’appuntamento sarà un’occasione per presentare la scuola, conoscere i nuovi genitori e rispondere alle loro domande. Per partecipare alla videoconferenza è necessario prenotarsi scrivendo una mail a: a.pinna@comune.albinea.re.it.

La scuola Statale dell’Infanzia “Lo Scricciolo” organizzerà l’open day attraverso una presentazione virtuale che si concretizzerà il 16 gennaio, dalle 10 alle 12, in una riunione con Google Meet.

La scuola Fism “San Giovanni Bosco” effettuerà visite alla struttura solo su appuntamento telefonando al numero (0522591668) o inviando una E-mail a donboscoscuolamaterna@gmail.com.

Tutta la documentazione necessaria per le iscrizioni e altre informazioni aggiuntive sono disponibili sul sito del Comune di Albinea.