Siamo verso la conclusione di questo strano 2020, un anno difficile per tutti, che ha fossilizzato ogni attività in ambito sociale e la nostra associazione, come tante altre, è riuscita ad organizzare e far svolgere, solo qualche attività sparsa nel bel mezzo dei lockdown e delle zone rosse che hanno segnato gli ultimi 10 mesi – dicono dalla Comune del Parco di Braida – Questa immobilità forzata non ha però minato la nostra voglia di pensare e realizzare qualcosa per la collettività o, in questo caso specifico, qualcosa per arricchire l’offerta legata all’attività fisica al Parco Amico dopo la creazione dei percorsi segnati per le camminate e a completamento del percorso attrezzistico di base presente al parco fin dalla sua inaugurazione.

Abbiamo così deciso, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’amministrazione comunale di Sassuolo e dall’ufficio tecnico di Sgp preposto alla gestione delle aree verdi, di procedere a nostre spese all’acquisto dei primi due attrezzi e di montarli all’interno del Parco.

Questo notevole sforzo economico, condiviso da tutti i membri dell’associazione, potrebbe essere il primo passo verso la creazione di un intero percorso fitness all’interno del parco con eventuali altri acquisti futuri.

Vi invitiamo – concludono dalla Comune del Parco di Braida – all’utilizzo responsabile, come da normative vigenti, dei due attrezzi.