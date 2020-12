Guidava un veicolo privo di copertura assicurativa, per altro già sottoposto a fermo amministrativo e sotto sequestro. La violazione non è sfuggita all’occhio vigile del Targa System in uso alla Polizia locale di Modena, il sistema elettronico per la rilevazione automatica del transito di veicoli non assicurati o privi di revisione. Per il proprietario è così scattata anche la revoca della custodia del mezzo e la procedura per la confisca definitiva, oltre a sanzioni per quasi 2.000 euro.

Gli accertamenti degli operatori della Polizia locale di Modena, eseguiti giorni fa durante un controllo presso il varco tra via Emilia Ovest e viale Autodromo, hanno infatti appurato che il 74enne, alla guida del veicolo, una Fiat panda, era anche senza patente, poiché il documento di guida gli era stato sospeso, mentre l’auto, già trovata in circolazione senza copertura assicurativa e priva di revisione, era posta sotto sequestro attraverso un provvedimento risalente ad alcune settimane prima e operato dalla stessa Polizia locale di Modena.

Per la circolazione con veicolo sequestrato, non revisionato e non assicurato e per aver guidato senza patente, al conducente, residente a Modena, sono state elevate sanzioni per complessivi 1.988 euro e il veicolo è stato immediatamente rimosso per la confisca. Il conducente è risultato invece in regola con l’osservanza delle norme anti-Covid.