“L’approvazione alla Camera, con parere favorevole del Governo, dell’Ordine del Giorno collegato alla legge di Bilancio proposto dall’Onorevole Andrea De Maria che chiede l’istituzione di un fondo destinato ad incrementare le risorse delle Città metropolitane per finanziare specifiche misure di inclusione e di contrasto alle diseguaglianze socioeconomiche nelle aree metropolitane è un’ottima notizia.

Più volte in passato ho posto il tema del finanziamento delle Città metropolitane e a Bologna in questo senso abbiamo tracciato la strada – proprio pochi giorni fa – con l’approvazione di due strumenti importanti: da un lato la creazione del Fondo sociale di Comunità per sostenere le persone più colpite dalla crisi economica in corso e dall’altro l’istituzione del Fondo perequativo metropolitano per interventi nei comuni più periferici e deboli in un’ottica di solidarietà del territorio metropolitano”.