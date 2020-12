Cordoglio in città per la scomparsa di Roberto Cionini, pediatra modenese che per moltissimi anni aveva esercitato a Sassuolo. Professionista attento e scrupoloso, 66 anni, Cionini si era laureato nel 1980 presso l’Ateneo Modenese e nel 1985 si era specializzato in pediatria: ha assistito, con disponibilità e umanità non comuni, tantissime famiglie sassolesi che non hanno mancato di ricordarlo sui social. Cionini lascia la moglie Miriam e la figlia Francesca.

Le esequie si svolgeranno a Modena, lunedì pomeriggio nella Chiesa della Madonna pellegrina, alle 14:30.