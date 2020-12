I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid, hanno proceduto al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcuni esercizi pubblici della città, con il fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative e quelle concernenti l’osservanza delle norme anti-Covid.

In un bar pasticceria ubicato a Reggio Emilia, i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dei controlli hanno rinvenuto e sequestrato 30 Kg di alimenti vari (prodotti da forno e preparazioni gastronomiche) contenuti in sacchetti di plastica privi di qualsiasi informazione di rintracciabilità (indicazioni relative a alla provenienza, data di confezionamento). E’ stato inoltre accertato il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista relativo a 4 dipendenti dell’attività. Gli alimenti sono stati sequestrati mentre al legale responsabile della citata attività, un 41enne residente a Reggio Emilia, sono state comminate sanzioni per 2.400 euro. Il valore commerciale dei prodotti alimentari sequestrati ammonta a 500 euro.