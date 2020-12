Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di manutenzione al cavalcavia di svincolo, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, chi proviene da Milano o da Firenze ed è diretto verso Padova, potrà uscire alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 e rientrare dalla stessa, per proseguire in direzione di Padova.

Sulla Tangenziale di Bologna:

-per chi proviene da Casalecchio di Reno, sarà chiuso lo svincolo di immissione all’entrata della stazione autostradale di Bologna Arcoveggio.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena, uscire allo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara” e rientrare, dallo stesso, sulla carreggiata opposta, in direzione di Casalecchio di Reno.