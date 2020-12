Molto nuvoloso o coperto al mattino; nuvolosità a carattere più irregolare al pomeriggio in pianura mentre addensamenti più compatti permarranno in prossimità dei rilievi appenninici. Al mattino sono previste deboli precipitazioni, sparse che tenderanno ad intensificarsi nel pomeriggio e ad interessare l’intero territorio, possibilità di rovesci in serata. Sui rilievi la quota neve, inizialmente superiore a 1500 m, è prevista in repentino calo nel pomeriggio fino ai 400 m. La neve localmente potrà arrivare, associata ai rovesci più intensi anche in pianura, mista ad acqua, in serata-notte.

Temperature: in netto calo, con valori massimi che si verificheranno al primo mattino, compresi fra 7 dei capoluoghi emiliani e 12 gradi della costa riminese; valori minimi previsti in serata intorno a 5 gradi nei capoluoghi interni, fra 7 e 8 gradi del settore costiero.

Venti: inizialmente deboli occidentali, per ruotare poi dal primo pomeriggio e provenire dai quadranti settentrionali, in rapido aumento di intensità sul mare e fascia costiera, dove saranno moderati o forti, con rinforzi. Rinforzi da nord anche su settore appenninico in serata.

Mare: inizialmente poco mosso tendente a divenire molto mosso, localmente agitato dalla serata su settore ferrarese.

(Arpae)