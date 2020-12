Il 2020 è stato un anno che ha messo i cittadini a dura prova: abbiamo dovuto convivere con un virus pericoloso per la salute, che ci ha costretto a rimanere chiusi in casa, a limitare la nostra attività sociale e a rivedere tutte le nostre priorità. Anche Casalgrande ha pianto i suoi morti per colpa del Covid: a tutte le famiglie che hanno subito la grave perdita di un familiare, va ancora il nostro pensiero e la nostra vicinanza.

Come amministrazione abbiamo portato avanti tutte le iniziative che potessero essere utili per prevenire la diffusione del covid, da un lato, e dall’altro quelle indirizzate alla parte più debole della popolazione. Ci siamo impegnati con i numeri per il supporto, anche psicologico, ai cittadini, sostenendo i volontari della spesa a domicilio, aiutando le vaccinazioni antinfluenzali, distribuendo i buoni pasto alimentari del governo. Nelle difficoltà abbiamo sempre cercato di dare una buona prova di noi stessi e delle qualità distintive di una buona amministrazione. Si può sempre fare meglio, ma lo sforzo affrontato è stato straordinario. Uno sforzo di gruppo, che nella coesione ha avuto la sua caratteristica migliore. Ora sta per arrivare il 2021: abbiamo acceso gli alberi e le luminarie ribattezzandole ‘luci della speranza’.

L’auspicio è che il 2021 possa essere davvero l’anno di ripartenza per tutti i casalgrandesi.

Auguri a tutti i cittadini e a tutti i lettori!