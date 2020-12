Tragico incidente stradale ieri sera verso le 18.30 in via Murri, angolo via Siepelunga, alla periferia di Bologna. Vi ha perso la vita un bolognese di 65 anni, mentre due giovani sono rimasti feriti. A scontrarsi sono stati due scooter: quello del 65enne e un altro guidato da un ragazzo di 23 anni con un 13enne come passeggero, anch’essi bolognesi.

Nella caduta dopo lo schianto, l’uomo è finito contro il marciapiede dall’altro lato della strada ed è deceduto durante in trasporto in ambulanza all’ospedale Maggiore. Ricoverati al Maggiore anche i due ragazzi, che hanno riportato ferite di media gravità. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale, sul posto fino alla tarda serata per i rilievi.