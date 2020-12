Nei giorni scorsi è stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale 2021, e per i giovani tra i 18 e i 29 anni è aperta la possibilità di svolgerlo insieme alla Croce Verde di Reggio Emilia. Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita a servizio dell’educazione, della pace tra i popoli, della promozione dei valori fondativi della Repubblica, della solidarietà reciproca, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Anche le Anpas dell’Emilia-Romagna hanno aderito presentando progetti di coinvolgimento dei giovani alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sono stati tutti accettati.

Quindi, ragazzi e ragazze possono presentare domanda per partecipare al Servizio Civile 2021 con la Croce Verde di Reggio Emilia, entrare nella nostra grande famiglia e crescere in solidarietà, cogliere un’occasione di formazione e di crescita personale e professionale. I posti disponibili presso la Pubblica Assistenza reggiana sono 20, e per chi svolgerà il servizio è previsto anche un compenso mensile.

Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021, esclusivamente nella modalità on line. Potranno presentarla i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione.

La piattaforma Domande on Line (DOL) su cui sarà possibile fare domanda, è raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre essere riconosciuti dal sistema, e ciò può avvenire in due modalità: i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. I candidati non italiani che non possono disporre dello SPID, come sta già avvenendo fin dalla pubblicazione del bando, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento secondo la procedura riportata nella homepage del sistema DOL.

Il progetto della Croce Verde è strutturato sui 12 mesi e oltre al compenso mensile è prevista anche un’assicurazione sanitaria e il riconoscimento delle competenze acquisite al termine dell’esperienza. Sarà un periodo in cui i ragazzi avranno la possibilità di entrare nella grande famiglia della Croce Verde, comprenderne gli obiettivi e i valori, acquisire competenze importanti che gli saranno utili per tutta la vita, stringere nuove amicizie.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://domandaonline.serviziocivile.it, e per i progetti Anpas il sito www.anpas.org. Per quanto riguarda i progetti specifici della Pubblica Assistenza Reggio Emilia, si può chiamare il numero 338 7170615 (Davide), o scrivere a direzione@croceverde.re.it.