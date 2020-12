Un milione e 220mila euro per il ponte sul Secchia a San Martino: li ha deliberati la Giunta comunale, approvando il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione con miglioramento strutturale e sismico, redatto dall’ingegner Lorenzo Auri di Suzzara.

Si prevede la demolizione completa dell’attuale impalcato e la sua sostituzione con una nuova struttura mista acciaio-calcestruzzo, che oltre a sopportare carichi gravitazionali e di traffico previsti dalla normativa vigente, avrà una nuova conformazione geometrica per consentire di affiancare piste ciclo-pedonali alla carreggiata. Si interverrà inoltre sulle spalle e sui piloni, fra l’altro risanando tutte le superfici (lavaggio, ripristino del copriferro, impermeabilizzazione, ricostruzione dei sostegni per i nuovi sistemi di appoggio).

Della cifra totale (inclusi 123mila euro di IVA), circa 900mila – richiesti come finanziamento statale – saranno per l’esecuzione dei lavori, compresa l’attuazione dei piani della sicurezza; i restanti 200 per voci quali indennità, imprevisti, sistemazioni per accedere al sito, rilievi, opere per l’illuminazione pubblica, videosorveglianza e impianto semaforico, incarichi professionali.

La realizzazione dell’opera rientra nella programmazione triennale 2021-2023.

«Con questa seconda progettazione – afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Marco Truzzi – copriamo tutti i ponti più importanti sul territorio comunale, con interventi di manutenzione e maggiore sicurezza delle infrastrutture, tema per noi prioritario».