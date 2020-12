“Il costo di un caffè potrà accendere un sorriso sotto l’albero”: è il nome del progetto della Polizia Locale del Comune di Bologna che quest’anno ha promosso una raccolta fondi per l’acquisto di regali di Natale per bambini di famiglie in condizioni di difficoltà individuate dai servizi sociali territoriali. Una decisione che conferma la funzione di prossimità e vicinanza alla comunità della Polizia Locale, sempre più punto di riferimento per i cittadini. Gli agenti hanno contribuito per un totale di circa mille euro, utilizzati per acquistare giocattoli, vestiti e materiale scolastico donati a una ventina di bambini e adolescenti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013