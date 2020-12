Nelle ultime settimane la città si sta preparando all’arrivo di un nuovo Natale, all’insegna della responsabilità e della cura, accogliendo uno spirito di festa inedito accompagnato da un forte desiderio di normalità. È sull’onda di questa esigenza che le porte delle biblioteche reggiane rimangono aperte al pubblico durante il periodo natalizio, ad esclusione dei giorni festivi, permettendo il ritiro e la consegna dei materiali a prestito, in linea con le normative vigenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Nel periodo delle festività natalizie le biblioteche reggiane sono aperte nelle mattine di giovedì 24 e 31 dicembre e di sabato 2 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.30, mentre restano chiuse le intere giornate di venerdì 25, sabato 26 dicembre e di venerdì 1 e mercoledì 6 gennaio.

Lo Spazio Culturale Orologio rimane invece chiuso nelle giornate di giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 dicembre e venerdì 1, sabato 2 e mercoledì 6 dicembre.

Per garantire un sicuro accesso negli spazi delle biblioteche evitando il rischio di assembramenti, è sempre possibile prenotare il materiale attraverso il catalogo on-line della provincia all’indirizzo opac.provincia.re.it e recarsi in biblioteca per il ritiro a seguito di una conferma via e-mail. Anche la restituzione può essere effettuata liberamente in biblioteca durante gli orari di apertura.

Allo scopo di garantire la massima sicurezza possibile per gli utenti e il personale è necessario seguire le consuete norme di comportamento: durante tutta la permanenza in biblioteca è necessario indossare la mascherina, igienizzarsi spesso le mani con il gel a base alcolica a disposizione in sede e mantenere una distanza interpersonale di 1 metro e mezzo dagli altri. Per ulteriori informazioni www.bibliotecapanizzi.it

***

In occasione delle festività natalizie, l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica (Iat) di via Farini 1 resterà chiuso nelle giornate del 24, 25, 26, 27, 28 e 31 dicembre 2020 e da venerdì 1 a mercoledì 6 gennaio 2021. Sarà aperto nelle giornate del 29 e 30 dicembre 2020.