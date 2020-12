L’approvazione del bilancio in consiglio comunale rimane sempre un punto di forte attrito tra maggioranza e minoranza, ma ieri sera il centro sinistra ha mostrato il peggio di se stesso: il futuro della città osteggiato dall’ideologia di partito.

Con che coraggio si vota contro a un bilancio al cui interno sono previsti stanziamenti per l’antisismica e l’efficientamento energetico delle scuole?

Il Partito Democratico ha per caso cambiato idea sulla visione ambientalista?

Con che coraggio si vota contro a un bilancio che prevede la costruzione di nuove scuole, scuole che potrebbero essere frequentate dai nostri figli?

Come si fa a votare contro a un bilancio che prevede il rifacimento del ponte della Veggia, opera fondamentale per il distretto intero e che colma le stesse disattenzioni della amministrazione passata?

All’opposizione sassolese è stata data la possibilità di collaborare, partecipando attivamente alla realizzazione di opere importanti per la cittadina di Sassuolo, ma ancora oggi sono caduti in vecchi stereotipi di partito in un momento così critico per la cittadinanza.

Dopo il voto contrario di ieri ci chiediamo se siano stati ignorati i progetti presenti nel DUP : composto da diversi importanti lavori per la città, che questa amministrazione si impegna a portare avanti nel migliore dei modi e in piena trasparenza.

Visti i risultati che questa amministrazione sta ottenendo sembra che ancora una volta si voti per partito preso, riproponendo quell’arcaica visione politica già bocciata dalla città.

Forse é ancora indigesta la sconfitta del 26 maggio 2019.

Gruppo Lega Sassuolo