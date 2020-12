I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato circa 1000

prodotti di bigiotteria e di cura della persona non sicuri, pronti per la vendita, privi dei

requisiti di conformità e sicurezza, in un esercizio commerciale di Ozzano sull’Emilia

gestito da un soggetto di nazionalità cinese.

In particolare, l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di

“sicurezza dei prodotti”, eseguita dai Militari della Compagnia di Imola e svolta

nell’ambito delle ordinarie attività di “Controllo economico del territorio”, ha impedito la

vendita di prodotti privi dei contenuti minimi d’informazione o delle indicazioni in lingua

italiana, previsti dalla legge a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, in violazione

del D. Lgs. 206/05 c.d. Codice del Consumo.

Le anomalie riscontrate, tra cui l’assenza della marcatura CE (sinonimo di qualità

certificata), nonché di tutte le altre indicazioni riferibili alla composizione, rispetto a quanto

previsto dalla legislazione nazionale ed europea per poter mettere in vendita dei prodotti

nel nostro Paese, hanno fatto scattare l’immediato sequestro amministrativo.

Il titolare dell’esercizio è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per

l’adozione dei provvedimenti di competenza.

L’attività condotta dalle Fiamme Gialle bolognesi costituisce un’ulteriore testimonianza del

costante presidio esercitato dal Corpo a “tutela della leale concorrenza” nel libero

mercato ed a “tutela del consumatore”, al fine di scongiurare la commercializzazione di

prodotti non sicuri (che generano illeciti benefici patrimoniali in danno dei commercianti

onesti che subiscono lo svantaggio concorrenziale fraudolento) e di salvaguardare il

consumatore dall’acquisto di articoli potenzialmente nocivi in quanto non rispondenti ai

previsti standard di sicurezza.